В центре Киева милиция накрыла порностудию
13:24, 03 февраля 2011Общество
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Размещалась в 40 комнатах
Сотрудники столичной милиции сегодня ликвидировали в центре Киева порностудию, которая размещалась в 40 комнатах. Участники этого бизнеса предоставляли свои услуги исключительно иностранцам через Интернет.
Об этом УНИАН сообщили в столичном главке милиции.
По данным правоохранителей, молодые девушки нанимались на «работу» по объявлениям, которые размещались в Интернете или в средствах массовой информации.
Как правило, в студии для работы были задействованы 40 девушек.
Работники милиции уже задержали трех киевлян, которые организовали эту порностудию.
По предварительным данным, студия действовала около полугода.
Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
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