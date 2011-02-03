В центре Киева милиция накрыла порностудию

Сотрудники столичной милиции сегодня ликвидировали в центре Киева порностудию, которая размещалась в 40 комнатах. Участники этого бизнеса предоставляли свои услуги исключительно иностранцам через Интернет.

Об этом УНИАН сообщили в столичном главке милиции.

По данным правоохранителей, молодые девушки нанимались на «работу» по объявлениям, которые размещались в Интернете или в средствах массовой информации.

Как правило, в студии для работы были задействованы 40 девушек.

Работники милиции уже задержали трех киевлян, которые организовали эту порностудию.

По предварительным данным, студия действовала около полугода.

Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.