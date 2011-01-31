Япония поможет Киеву строить метро на Троещину

Япония окажет помощь Киеву в строительстве новой линии метро на Троещину и в проведении модернизации уже действующего метрополитена.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В частности, по данным пресс-службы, 28 января состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между КГГА и японской корпорацией «ITOCHU».

Этот Меморандум подтвердил намерения обеих сторон сотрудничать на пути получения КП «Киевский метрополитен» кредита на 30 лет под 1,5% годовых, отмечается в сообщении.

Председатель КГГА Александр ПОПОВ подчеркнул, что вопрос привлечения иностранных инвестиций в экономику столицы очень актуален для городской власти. В частности, приоритетами украинской стороны в сотрудничестве с Японией являются строительство линии метро на Троещину и закупка соответствующего оборудования.

Заместитель главного исполнительного директора Департамента промышленных проектов главного офиса корпорации «ITOCHU» Казуйя ХИРАНО отметил заинтересованность компании в непосредственном участии в проектах модернизации Киевского метрополитена и строительстве новой линии метро.

К.ХИРАНО подчеркнул, что в будущем компания также готова обсуждать свое участие в городских программах по очистке воды. Предполагается, что в феврале руководство корпорации «ITOCHU» будет докладывать по этому вопросу в Министерстве экономики, торговли и промышленности Японии.