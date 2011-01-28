Янукович подписал закон о совместной собственности супругов

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон "О внесении изменения в статью 61 Семейного кодекса Украины" относительно объектов права совместной собственности супругов.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный закон 11 января. Им установлено, что объектом права совместной собственности супругов является жилье, приобретенное одним из супругов во время брака в результате приватизации государственного жилищного фонда, и земельный участок, приобретенный в результате бесплатной передачи его одному из супругов из земель государственной или коммунальной собственности, в том числе приватизации.

Закон вступает в силу через десять дней со дня его опубликования.