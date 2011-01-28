Хмельницкий губернатор заключил соглашение с Подмосковьем

Хмельницкая областная государственная администрация и Правительство Московской области заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, соглашение подписали председатель Хмельницкой облгосадминистрации Василий ЯДУХА и губернатор Московской области Борис ГРОМОВ в здании правительства Московского региона.

В.ЯДУХА рассказал о потенциале Хмельницкой области, занимающей ведущее место в стране по производству котлов, цемента, масла, сахарного песка и т. д. «Всего в Хмельницкой области работает более полутора тысяч предприятий, где трудится 20% населения», - сообщил он.

Один из крупнейших и важнейших объектов, расположенных в регионе - Хмельницкая атомная электростанция, два блока которой работают, добавил В.ЯДУХА.

«Это наша надежда, и будущее нашей промышленности мы связываем со строительством третьего и четвертого блоков, надеюсь, что эта работа будет выполнена предприятиями и фирмами Московской области», - подчеркнул он.

По словам губернатора, Хмельницкая область готова предложить Подмосковью также сотрудничать в сфере поставок сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, он пригласил россиян принять участие в развитии курорта Сатанов, где есть мощные запасы лечебных минеральных вод, по составу близких к знаменитой трускавецкой «Нафтусе».

В.ЯДУХА также отметил, что в области реализуется открытая инвестиционная политика, а органы власти «обеспечивают основу для плодотворного сотрудничества».

«Искренне надеюсь, что наше сотрудничество будет плодотворным и взаимовыгодным», - подчеркнул он.

Также В.ЯДУХА отметил большие заслуги Б.ГРОМОВА перед украинским народом в деле помощи воинам-интернационалистам, большую работу, проводимую возглавляемым им Международным союзом «Боевое братство без границ» в Украине.

В свою очередь, Б.ГРОМОВ отметил, что Украина является одним из крупнейших наряду с ведущими европейскими государствами, экономическим партнером Московской области, и это сотрудничество охватывает все сферы экономики. По его информации, за девять месяцев 2010 года товарооборот между Подмосковьем и Украиной составил 1,16 млрд. долл., что в 1,7 раза выше аналогичного периода 2009 года. «И большую роль в этом сыграла продукция предприятий Хмельницкой области, чей удельный вес в общем товарообороте составил 27%», - подчеркнул Б.ГРОМОВ.

По его словам, подписывая соглашение о сотрудничестве, для Подмосковья и Хмельницкой области открываются новые хорошие перспективы сотрудничества и дальнейшего повышения товарооборота. Он отметил, что это касается торгово-экономических отношений, научно-технической и строительной отрасли, и взаимодействия в агропромышленном секторе по внедрению современных технологий обработки сельскохозяйственной продукции, сотрудничества в строительной отрасли по возведению складских комплексов, разработки и внедрения в производство энергосберегающих технологий.

«Организации, предприятия и фирмы Хмельницкой области нужно шире привлекать к участию в международных ярмарках и выставках, как на территории Подмосковья, так и в Украине», - сказал губернатор Московской области.

Он пригласил представителей деловых кругов Хмельницкой области принять участие в ежегодной выставке «Подмосковье», которая пройдет в октябре этого года в выставочном комплексе «Крокус-экспо».

«Сегодня мы открываем новую страницу в наших отношениях на благо наших областей, и надеюсь, что ваш визит, несомненно, послужит укреплению российско-украинских отношений», - подытожил Б.ГРОМОВ.