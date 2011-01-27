ПАСЕ: Украина игнорирует решения Европейского суда по правам человека

В Парламентской ассамблее Совета Европы заявляют об игнорировании в Украине решений Европейского суда по правам человека.

Как передает Би-Би-Си, ПАСЕ назвала девять стран, где систематически нарушается Европейская конвенция по правам человека.

В резолюции, принятой в среду ПАСЕ, говорится о "системных недостатках", имеющих место в России, а также Болгарии, Греции, Италии, Молдове, Польше, Румынии, Турции и Украине, в результате чего вердикты Европейского суда по правам человека не исполняются, или исполняются слишком медленно.

Из других стран, имеющих большие отклонения внутреннего законодательства от Конвенции, названы Албания, Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Грузия и Сербия.