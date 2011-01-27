Во Львове с 1 февраля возрастут тарифы на водоснабжение.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

В частности, стоимость воды во Львове возрастет на 9% – до 4,54 грн.: 3,17 грн. за 1 куб. м воды и 1,37 за 1 куб. м стоков.

«С тарифами на водоснабжение мы имеем очень большие проблемы, ведь ежемесячный рост стоимости на электроэнергию, увеличение размера минимальной заработной платы, увеличение стоимости горюче-смазочных материалов обусловили убыточность тарифов. И на сегодняшний день в нас во Львове тарифы на водоснабжение одни из самых низких”, - сказала директор Департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Наталия ПАВЛЮК.

В то же время директор «Львовводоканала» Мирослав ЗАПЛАТИНСКИЙ утверждает, что это лишь коррекция тарифа в части роста стоимости электроэнергии. По расчетам «Львовводоканала», новый тариф должен был составлять 5,85 грн.

«Если взять период с 1 января 2009 года по 1 января 2011 года, то лишь электроэнергия возросла на 30%. В мае – апреле 2006 года мы потребляли 11,7 млн. кВт, и платили за них 3,6 млн. грн., сейчас мы потребляем 11,5 кВт электроэнергии, и платим 8,4 млн. грн. ЛГКП «Львовводоканал» делает все возможное, чтобы сократить расходы электропотребления. Было заменено неэффективное электрооборудование. Заменили часть водопроводных сетей, в результате чего утечек стало намного меньше. И продолжаем работать в том же направлении», – добавил М.ЗАПЛАТИНСКИЙ.

Последний раз тарифы на водоснабжение и водоотвод в городе пересматривали 1 января 2009 года. Сегодня вода во Львове стоит 4,16 грн. за кубометр.