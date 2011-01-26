На экс-главу Главного управления КГГА завели уголовное дело

Работники Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в городе Киеве разоблачили бывшего руководителя одного из Главных управлений КГГА, который нанес ущерб общине столицы на сумму 4 млн. 674 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, установлено, что злоумышленник, находясь в должности, на протяжении 2006-2007 годов, действуя умышленно, организовал дарение части акций трех закрытых акционерных обществ, принадлежащих ОАО, в интересах третьего лица. Остальные акции указанных ЗАО он обменял на неликвидные бумаги фиктивного предприятия.

По собранным материалам в отношении чиновника Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело согласно ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.