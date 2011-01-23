На Прикарпатье воздвигнут памятник министру ЗУНР

В городе Тлумач Ивано-Франковской области воздвигнут памятник министру внутренних дел Западно-Украинской Народной республики Ивану Макуху.

Как передает корреспондент УНИАН, по случаю Дня соборности Украины в Тлумаче состоялось возложение корзин цветов к памятнику "Борцам за волю Украины" и освящение камня на месте сооружения монумента министру внутренних дел ЗУНР.

Председатель Тлумацкой райгосадминистрации Василий СЕНИВ в своем выступлении отметил важную роль И.Макуха в общественно-политической и культурно-просветительской жизни края в первой половине ХХ века.

Памятник министру внутренних дел ЗУНР будет установлен в следующем году и приурочено к 140-летию со дня его рождения.

Справка УНИАН. И.Макух родился в 1872 году в селе Дорожеве в крестьянской многодетной семье. Учился на юридическом факультете Львовского университета. Начал свою адвокатскую практику в 1901 году, работая в Научном обществе имени Т. Шевченко во Львове. Здесь он встречается и вместе работает с выдающимся украинским историком Михаилом Грушевским. С 1 января 1907 года И.Макух открыл адвокатскую канцелярию, где проводил активную и широкую общественно-политическую деятельность. Именно при его инициативе, при материальной и юридической поддержке, по селам уезда начинают учреждаться первые ячейки обществ «Просвита». В 1908 году был избран послом в Галицкий Сейм и стал в нем заместителем председателя Украинского Сеймового Клуба.

Во время первой мировой войны активно участвовал в политическом труде Украинского Национального Совета и Культурного Совета.

И.Макух особо проявил себя как политик-государственник, став секретарем труда и строительства в первом Секретариате Западно-Украинской Народной республики. Еще более ярко проявил себя как украинский патриот, занимая пост министра внутренних дел Западно-Украинской Народной республики с января 1919 года, находясь на втором месте после президента К.Левицкого.

После завершения национально-освободительной борьбы вернулся в Толмач 19 января 1921 года и опять проводил адвокатскую деятельность. В межвоенный период он активно защищал украинцев Тлумацкого уезда от преследований польской власти, занимался общественно-просветительской деятельностью. Во время прихода в Галичину большевиков И.Макух перешел на нелегальное состояние и таким образом остался живым, поскольку его имя значилось в списке большевистских жертв Станиславской тюрьмы. Во время немецкой оккупации И.Макух с семьей выезжает на Запад. 18 сентября 1946 года в Зальцбурге (Австрия) он умер.