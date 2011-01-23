В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 23-24 января.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, сегодня днем и завтра ночью в Крыму ожидаются сильные дожди, переходящие в снег, местами налипание мокрого снега, гололед, усиление ветра до15-20 м/с.

Кроме того, в реках юго-западного предгорья и Южного берега Крыма ожидается подъем уровня воды на 0,3-0,8 м.

По дорогам и горным перевалам Крыма проезд обеспечен, дежурят 62 человека и 33 единицы спецтехники.