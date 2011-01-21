Луганская милиция усиленно патрулирует города и дороги

В Луганской области милиция переведена на усиленный вариант несения службы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью областного управления МВД.

«Личный состав органов внутренних дел Луганской области переведен на усиленный вариант несения службы. Это значит, что усилены наряды патрулирования, которые осуществляют охрану правопорядка, патрулируют в общественных местах для того, чтоб не допустить любое проявление нарушения общественного порядка. Также усилены наряды ППС, которые несут службу на дорогах», - заявила руководитель отдела связей общественностью управления МВД в Луганской области Татьяна ПОГУКАЙ.

Информацию о том, что в Луганской области введено особое положение из-за вчерашних взрывов в Макеевке в ОСО УМВД в Луганской области опровергли. «Все это делается в рамках обычных мероприятий», - отметила руководитель ОСО.

Как сообщал УНИАН, завтра, 22 января, по всей Украине запланированы мероприятия в связи с празднованием Дня Соборности.