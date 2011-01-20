Депутаты ВР Крыма трижды окунулись в Черное море во главе со спикером

19 января в праздник Крещения Господня, ряд депутатов крымского парламента во главе с председателем Верховной Рады Крыма Владимиром КОНСТАНТИНОВЫМ совершили крещенское купание в Черном море возле села Орловка под Севастополем. Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь крымского спикера Алла ГОРЕВА.

Перед крещенским купанием священнослужители местного храма Иконы Казанской Божьей Матери во главе с отцом АЛЕКСАНДРОМ совершили крестный ход и молебен. После получения благословения от православного священника и окропления святой водой спикер и депутаты крымского парламента трижды окунулись в море.

По словам В.КОНСТАНТИНОВА, он ежегодно совершает крещенские купания. В этом году к нему присоединились его коллеги по парламенту.