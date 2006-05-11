На заводе в Полтаве забастовка прекращена

Забастовка рабочих и инженерно-технического состава, которая сегодня с утра началась в цехах ОАО «Полтавский турбомеханический завод», что входит в состав концерна «Укрросметалл», прекращена.

Об этом УНИАН сообщил и.о. директора предприятия Сергей ЕВСТРОПОВ. «Забастовка прекращена. Она была вызвана задержкой зарплаты. Мы по трудовому договору должны были с 5 по 10 число выплатить зарплату. Выплатили сегодня. Люди приступили к работе»,- сказал С.ЕВСТРОПОВ. Вместе с тем на предприятии сообщают о том, что рабочие недовольны уровнем зарплаты.

Директор ОАО «Полтавский турбомеханический завод», где сегодня была забастовка рабочих и инженерно-технического состава, Александр МИНЕЦ уволился по собственному желанию. Его обязанности возложены на главного инженера Сергея ЕВСТРОПОВА. Об этом УНИАН сообщил сам С.ЕВСТРОПОВ.

«Александр Федорович уволился с завода по собственному желанию два дня тому. По трудовому законодательству он имеет на это право. Исполнение обязанностей директора возложено на меня», - сказал С.ЕВСТРОПОВ.

По его словам, в соответствии с действующим законодательством будет назначено собрание акционеров и избран новый директор предприятия.