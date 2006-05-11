Чиновники учатся обманывать Черновецкого

В стенах Киевской городской государственной администрации продается книга "Как обмануть детектор лжи".

Об этом сообщил в четверг председатель КГГА Леонид Черновецкий, передает Лига.

Черновецкий заявил, что процесс проверки сотрудников на детекторе лжи пока не начался.

"Пока этот процесс не пошел, но в стенах КГГА продается книга "Как обмануть детектор лжи", - отметил Черновецкий.

В то же время, заместитель Киевского городского головы Олесь Довгий сообщает, что уже проходил тест на детекторе лжи перед тем, как его представили в сессионном зале на должность.

"Я уверен, Леонид Михайлович не отступит от своего здорового желания быть убежденным в том, что люди, которые приходят в команду, имеют целью только желание изменить что-то к лучшему, а не лоббирование личных интересов", - сказал Довгий.

Украинская правда со ссылкой на Лигу