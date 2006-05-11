В армию будут брать до 40 лет

На службу по контракту в Вооруженные силы Украины будут приниматься граждане в возрасте до 40 лет (раньше предельный возраст приема на контрактную службу составлял 30 лет).

Соответствующие изменения к указу от 7 ноября 2001 года № 1053 «О положении про прохождение службы соответствующими категориями военнослужащих» размещены на официальном сайте главы государства.

Также, согласно изменениям, на службу по контракту будут приниматься граждане Украины, которые отслужили шесть месяцев срочной службы, а не год, как было до этого.

Кроме этого, теперь военнослужащие срочной службы, которые во время ее прохождения овладели в полном объеме профессиональными навыками, были образцовыми и дисциплинированными, могут быть уволены в запас досрочно. Такое решение принимает командир воинской части, но не раньше, чем выйдет соответствующий указ Президента. В частности, солдаты и сержанты могут быть уволены в запас не раньше, чем через 11 месяцев (ранее - 16), матросы и старшины - не раньше, чем через 17 месяцев (ранее - 22 месяца), - лица с высшим образованием - через 8 месяцев (ранее 12).

Также документом срок срочной службы солдат и сержантов с 18 уменьшается до 12 месяцев, а матросов и старшин - с 24 до 18 месяцев. А военнослужащим с высшим образованием срок срочной службы сокращен с 12 до 9 месяцев.

В то же время в пресс-службе Минобороны УНИАН сообщили, что уже на протяжении года, а именно: после избрания Виктора ЮЩЕНКО Президентом Украины, срок срочной службы был сокращен – для солдат и сержантов составляет 12 месяцев, матросов и старшин - 18 месяцев, для военнослужащих с высшим образованием до 9 месяцев.

Указом вносятся ряд других изменений и дополнений в положение о прохождении воинской службы соответствующими категориями военнослужащих.