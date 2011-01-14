Стоимость земли во Львовской, Одесской и Днепропетровской областях

Средняя стоимость земли во Львовской области под коттеджное строительство в 2010 году выросла на 0,84% – до 2490 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании "SV Development".

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков в Пустомытовском районе выросла на 0,77% (22 долл.) – до 2929 долл./сотка, в Яворовском – на 2,54% (47 долл.) – до 1886 долл./сотка, в Жовковском – снизилась на 1,83% (25 долл.) – до 1323 долл./сотка, в Каменско-Бугском – выросла на 3,63% (36 долл.) – до 1031 долл./сотка, в Городокском – на 0,31% (6 долл.) – до 1815 долл./сотка.

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Средняя стоимость земли в Одесской области под коттеджное строительство в 2010 году снизилась на 0,77% (49 долл.) – до 6354 долл. за сотку.

По информации компании, за указанный период стоимость земельных участков в Овидиопольском районе снизилась на 1,80% (148 долл.) – до 8109 долл./сотка, в Ильичевске – выросла на 0,10% (9 долл.) – до 8274 долл./сотка, в Коминтерновском районе – выросла на 0,42% (25 долл.) – до 6130 долл./сотка, в Беляевском – выросла на 0,51% (14 долл.) – до 2848 долл./сотка, в Белгород-Днестровском – выросла на 3,61% (199 долл.) – до 5704 долл./сотка.

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Средняя стоимость земли в Днепропетровской области под коттеджное строительство в 2010 году выросла на 0,75%, или 19 долл., – до 2 579 долл. за сотку.

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков в Днепропетровском районе области выросла на 0,78% (21 долл.) – до 2741 долл./сотка, в Новомосковском – выросла на 2,22% (27 долл.) – до 1230 долл./сотка, в Криничанском – выросла на 1,61% (16 долл.) – до 1041 долл./сотка, в Синельниковском – снизилась на 1,31% (37 долл.) - до 2784 долл./сотка.

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Анализ компании проводился только для участков под индивидуальное жилищное строительство, не включая земли с другим целевым назначением, в районах областных центров с максимальным количеством проводимых сделок.