В Сумах запретили круглосуточную работу магазинов

Исполнительный комитет Сумского городского совета запретил круглосуточную работу всех магазинов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на заседании 11 января.

Согласно этому решению, отныне круглосуточный режим работы устанавливается лишь для объектов торговли (услуг), размещенных на территории автозаправочных станций, и объектов с круглосуточным режимом работы (гостиницы, железнодорожный вокзал), а также предприятий ресторанного хозяйства при условии отсутствия жалоб от населения и своевременной оплаты местных налогов и сборов.

Исполком горсовета внес также изменения в Положение о порядке внедрения торговой деятельности и предоставления услуг на территории г. Сумы.

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь городского головы Сум Ирина ДЯДЕНКО, решение исполкома было принято на основании Устава г. Сумы, Закона Украины "О тишине" из-за многочисленных жалоб жителей областного центра.

"Однако, если некоторые предприниматели не согласятся с таким режимом работы, то я предвижу судебные тяжбы по этому поводу с городской властью", - сказала И.ДЯДЕНКО.