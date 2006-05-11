Черновецкий сказал, что будет с теми, кто заснет

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ планирует в скором времени начать предоставление киевлянам коммунального жильця.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал сегодня во время совещания с главами районных советов.

«Мы очень близко подошли к коммунальному жилью. И, надеюсь, что скоро мы начнем выдавать первые ключи от квартир», - сказал он, озвучивая свои основные идеи по улучшению жизни киевлян.

Кроме этого, он сказал, что планирует попросить руководителей крупных супермаркетов обеспечить скидки для пенсионеров и «простых людей» до того момента, пока не будут созданы в столице специальные магазины для них с низкими ценами.

«Буду лично встречаться с руководителями сетей… Такое, кстати, было во время выборов. Пусть они повысят цены для богатых немножко и понизят для тех, кому не за что покупать эти самые продукты питания», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Кроме этого, для того, чтобы улучшить условия жизни простых киевлян с богатыми в столице, мэр предлагает «подумать о разных тарифах» по оплате коммунальных услуг.

«Или для этого необходимо постановление… Или каким-то иным путем, правовым подойти к этому вопросу для разных слоев населения, чтоб тем, кому плохо, жилось лучше», - подчеркнул он.

Озвучивая эти идеи, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ также пожелал присутствующим главам райсоветов «быть активными». «Никто не должен заснуть на этом пути, потому что это будет чревато выводами чисто административными», - пригрозил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

К следующему совещанию он попросил глав райсоветов подготовиться по всем важным вопросам района. «Потому что если у руководителя нет проблем, то он сам становится проблемой», - подытожил он.

На этом же совещании для координации работы между районными советами и городского было предложено создать при городском председателе консультативно-совещательный орган – совет глав районов. Предлагается проводить с определенной периодичностью совещания этого совета, на котором озвучивать все идеи и предложения.