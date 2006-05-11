Коломойский хочет купить НПЗ

Акционеры ОАО «Укрнафта» рассматривают вопрос приобретения двух нефтеперерабатывающих заводов - ОАО «Нефтехимик Прикарпатья» (Надвирнянский НПЗ, Ивано-Франковская область) и ОАО «Нефтеперерабатывающий комплекс «Галичина» (Дрогобычский НПЗ, Львовская область).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам в Киеве Игорь КОЛОМОЙСКИЙ после собрания акционеров ОАО «Укрнафта», на котором он присутствовал как акционер и член Наблюдательно совета компании.

«Рассматриваем вопрос, что, может, «Укрнафта» приобретет и два завода - Надвирнянский и Дрогобычский», - сказал И.КОЛОМОЙСКИЙ. При этом он добавил, что сегодня акционеры проводят консультации с Фондом государственного имущества Украины, поскольку у этих двух НПЗ есть пакеты, принадлежащие государству (по 26% в каждом).

И.КОЛОМОЙСКИЙ отметил, что «мы (акционеры - УНИАН) были бы заинтересованы, чтобы «Укрнафта» обладала собственными мощностями по переработке». Он также сообщил, что рассматривается и вопрос возможной передачи «Одесской нефтеперевалки» (контролирует группа «Приват» - УНИАН) «Укрнафте», но, по его мнению, на сегодня необходимо решить вопрос акционерного соглашения между НАК «Нафтогаз Украины» и частными активами в «Укрнафте».