Фонд госимушества нашел оценщика для Укртелекома

ООО "Консалтинговая фирма "Остров" (г. Киев) признана победителем конкурса по отбору оценщика 92,791% госпакета акций "Укртелекома".

Об этом УНИАН сообщили в Фонде государственного имущества Украины.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2010 г. Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил конкурс по отбору оценщика 92,791% уставного капитала ОАО «Укртелеком».

Оценка проводится для продажи акций ОАО «Укртелеком» одному покупателю в связи с тем, что на приватизационный конкурс по продаже госпакета акций «Укртелекома» поступила всего одна заявка.

Напомним, председатель Фонда государственного имущества Александр РЯБЧЕНКО 21 декабря 2010 г. заявил, что на конкурс по продаже 92,791% госпакета акций ОАО «Укртелеком» поступила всего одна заявка – от компании ESU, являющейся дочерним предприятием австрийского концерна EPIC.

Председатель ФГИУ также сообщил, что поскольку в данном конкурсе принимает участие только одна компания, будет проведена независимая оценка предлагаемого к продаже пакета акций телекоммуникационного предприятия.

По словам А.РЯБЧЕНКО, оценочная стоимость пакета акций, в соответствии с действующим законодательством, не будет ниже его объявленной начальной стоимости, которая составляла 10 млрд. 500 млн. грн.

Конкурсная комиссия по продаже 92,791% акций ОАО "Укртелеком" на своем заседании 28 декабря 2010 г. единогласно поддержала предложенную единственным участником конкурса компанией ООО «ЭСУ» Концепцию развития ОАО "Укртелеком".

На заседании конкурсной комиссии было также подтверждено согласие ООО "ЭСУ" на пересмотр начальной цены пакета акций и проведение его экспертной оценки (обязательная процедура в случае, если в конкурсе участвует один участник). Цена, которую предложило ООО "ЭСУ" за пакет акций ОАО "Укртелеком" составляет 10 млрд. 500 млн. 10 грн., что всего на 10 грн. больше его стартовой цены.

Справка УНИАН. Фонд государственного имущества Украины 13 октября 2010 г. объявил конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 92,791% госпакета акций ОАО «Укртелеком».

Начальная цена пакета госакций "Укртелекома" составляет 10 млрд. 500 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Укртелеком» – монополист на рынке связи Украины. Число абонентов местной телефонной связи составляет 10,2 млн. Компания также оказывает услуги доступа к Интернету, мобильной связи (под ТМ Utel) и пр.

В 2009 году доход компании составил 8,4 млрд. грн., убытки – 456,4 млн. грн.