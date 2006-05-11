Еремеев продал пакет акций НПК «Галичина» группе «Приват»

Акционер и член Наблюдательного совета ОАО «Укрнафта» Игорь КОЛОМОЙСКИЙ подтверждает, что бывший народный депутат Украины Игорь ЕРЕМЕЕВ продал принадлежащий ему пакет акций ОАО «Нефтеперерабатывающий комплекс «Галичина» (Дрогобычский НПЗ, Львовская область) структурам, близким к «ПриватБанку».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.КОЛОМОЙСКИЙ сказал сегодня журналистам в Киеве после собрания акционеров ОАО «Укрнафта», на котором он присутствовал как акционер и член Наблюдательного совета.

«Я и некоторые частные акционеры приобрели около 40% у бывших владельцев», - сказал И.КОЛОМОЙСКИЙ. При этом он добавил, что теперь группа «Приват» контролирует 70-72% Дрогобычского НПЗ.

Справка УНИАН. По состоянию на 3 апреля т.г., 25% акций НПК «Галичина» принадлежали государству, 25% акций завода владел Игорь ЕРЕМЕЕВ, 9,99% - Татьяна ЕРЕМЕЕВА, 5,08% - компания «Западгазресурсы» (г.Луцк), около 32,9% акций контролировали компании, близкие к группе «Приват».