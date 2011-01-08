В Крыму сняли со скалы 21-летнего бейсджампера из Киева
11:20, 08 января 2011Общество
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Неудачно приземлился
Горноспасатели сняли со скалы жителя Киева, который был снесен ветром во время прыжка с парашютом вблизи пещерного города в Бахчисарайском районе Крыма.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, трое бейсджамперов 7 января прыгали с парашютом. Один из них, 21-летний киевлянин, неудачно приземлился на скальную «полку» на высоте около 60 м.
Прибывшие на место происшествия спасатели с помощью специального альпинистского снаряжения сняли его со скалы. Медицинская помощь не понадобилась.
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