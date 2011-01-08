ЕС усилит мониторинг за диоксином в продовольствии

Европейская комиссия планирует в ближайшее время разработать механизмы усиления контроля за распространением диоксина в продовольственной цепи.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении комиссара ЕС по вопросам здравоохранения и потребительской политики Джона ДАЛЛИ.

«В ближайшие недели я вместе с нашими европейскими партнерами и заинтересованными сторонами рассмотрим пути усиления мониторинговых процессов за диоксином в продовольствии», - заявил комиссар.

Он также отметил, что надлежащее управление диоксиновым инцидентом в Германии имеет большое значение для Комиссии и должно осуществляться быстро и эффективно.

Комиссар сообщил, что общался вечером 6 января с немецким министром продовольствия, сельского хозяйства и защиты потребителей Илсе АЙГНЕР, которая сообщила ему последнюю информацию о ситуации.

Как сообщал УНИАН, в начале января более 1000 животноводческих ферм Нижней Саксонии прекратили поставки продукции из-за обнаружения диоксина.

6 января следы диоксина были также выявлены и в других районах Германии.