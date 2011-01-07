Российскому офицеру в Азербайджане отрезали голову

Российский офицер Сергей Грачев, служивший на Габалинской радиолокационной станции (РЛС) в Азербайджане, был убит гостями после новогоднего застолья, сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на агентство Trend и правоохранительные органы Азербайджана.

Следственная группа военной прокуратуры Азербайджана вместе с прибывшими в Габалу сотрудниками военной прокуратуры РФ провела осмотр места происшествия, ведется допрос личного состава РЛС.

Как стало известно, группа служащих на РЛС офицеров собралась в квартире 47-летнего майора Грачева в военном городке отпраздновать Новый год. По невыясненной пока причине между гостями и хозяином возникла драка, в ходе которой офицеры убили С.Грачева, взяли имеющиеся дома деньги и ценности и скрылись.

Азербайджанские СМИ сообщают, что информация об убийстве поступила в правоохранительные органы 2 января, после чего прибывшие на место происшествия оперативники обнаружили в квартире обезглавленное тело С.Грачева.