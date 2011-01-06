Убийца лидера ПППУ стрелял 12 раз в упор из пистолета с глушителем

Для раскрытия убийства председателя Партии промышленников и предпринимателей Украины Александра Коробчинского «создана усиленная следственно-оперативная группа сотрудников УБОП ГУ МВД Украины в Одесской области при содействии Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины». В ее состав также включены наиболее опытные сотрудники Одесского городского и областного управлений милиции.

Об этом сообщил сегодня на брифинге в Одессе заместитель начальника облуправления милиции - начальник криминальной милиции Алексей ХЛЕВНОЙ, добавив, что «по факту убийства возбуждено и расследуется уголовное дело».

Полковник А.ХЛЕВНОЙ отметил, что «с помощью очевидцев преступления создан фоторобот убийцы» политика и бизнесмена. Это - мужчина ростом около 170-175 см, худощавого телосложения, одет был в темную куртку, джинсы и белый шарф.

Вопреки прежним данным облуправления милиции о том, что на месте преступления правоохранителями обнаружены четыре гильзы калибра 9 мм, начальник криминальной милиции А.ХЛЕВНОЙ уточнил, что «убийца выпустил в А.КОРОБЧИНСКОГО 12 пуль калибра 9 мм из пистолета иностранного производства с глушителем». И добавил, что убийца «стрелял с расстояния одного метра».

Коснувшись предполагаемых версий преступления, полковник А.ХЛЕВНОЙ сказал, что их предварительно выдвинуто две: «первая связана непосредственно с предпринимательской и коммерческой деятельностью погибшего, вторая - убийство совершено лицами из круга знакомых, с которыми могли возникнуть конфликтные ситуации».

Как сообщал УНИАН, А.Коробчинский родился в Киеве в 1969 году. С 2002 по 2010 гг. был депутатом Одесского горсовета. С 2003 занимал должность президента промышленно-строительной группы Интострой. Являлся соучредителем и совладельцем медиахолдинга Репортер-медиа, который включает телеканал, информационное агентство и пресс-центр. 7 ноября 2009 года был избран председателем Партии промышленников и предпринимателей Украины. На выборах 2010 года баллотировался на пост мэра Одессы и занял третье место. В семье Коробчинских - четверо детей.