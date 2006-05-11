В Украине появилось уникальное издание

Информационное агентство УНИАН совместно с адвокатской фирмой „Пукшин и партнеры” основали совместный проект по выпуску Информационно-аналитического вестника “УНИАН-Право”. Презентация первого номера издания состоялась сегодня в УНИАН.

Как было отмечено в ходе презентации, издание будет распространяться бесплатно в средства массовой информации, органы власти, адвокатские и юридические компании, а также будет выставляться в открытом доступе на сайте УНИАН (www.unian.net). Периодичность выхода – один раз в неделю.

Издание будет подавать полный спектр юридических новостей, обзорные, аналитические статьи ведущих юристов и правоведов страны, комментарии на актуальные темы юристов-практиков и тому подобное.

Уникальность издания заключается в том, что оно впервые для Украины соберет в одном бюллетене все законодательные новости, весь спектр мнений будет подан компактно, и потребитель соответствующей информации сможете сэкономить свое время, используя бюллетень как источник новостей, профессиональный справочник и дискуссионную платформу.

Бюллетень соединит в себе преимущества специализированных и популярных изданий.

„Юридические знания станут доступными и понятными. Наши планы – распространить гласность и открытость на юридическую сферу жизни, в частности судебные процессы, которые на сегодня являются достаточно закрытыми. Мы будем пропагандировать нормы правового государства и уважение к праву”, – отметил во время презентации партнер адвокатской фирмы „Пукшин и партнеры” Руслан КИРИЛЮК.

Во время презентации также отмечалось, что проект должен способствовать лучшей пропаганде среди населения, руководителей и специалистов, работников СМИ правовых знаний, предотвратить нарастание правового нигилизма в обществе в целом. А также продемонстрировать журналистам, а через их публикации в СМИ и всему населению, конкретные положительные возможности демократического правового общества.

Кроме того, опережающая информация о готовящихся законах позволит юристам, политикам, производственникам, предпринимателям лучше подготовиться к их принятию.

Главной задачей, которую ставит перед собой агентство УНИАН при реализации проекта, является предоставление равных возможностей субъектам информационной и законодательной деятельности в получении достоверной, взвешенной, юридически грамотной информации по вопросам права, изложенной в простой популярной, понятной для неспециалистов форме, а также донесение этой информации через СМИ к как можно более широкому кругу граждан.