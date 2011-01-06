В Славянске на поверхность вытекли 2,5 тыс. кубометров нечистот

08:57, 06 января 2011
Общество
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Прорыв коллектора

В городе Славянске Донецкой области из-за прорыва подземного канализационного коллектора на поверхность вытекли около 2 тыс. 500 кубометров неочищенных стоковых вод.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, прорыв произошел вчера в 14.30 в связи с проседанием почвы.

Попадание нечистот в водоемы не допущено, заверили в МЧС. Коллектор продолжает работать.

На время проведения восстановительных работ КП „Славянскводоканал” из аварийного участка организовано откачивание стоковых вод (800 куб. м в час) в функционирующий канализационный колодец.

По состоянию на 7 часов 6 января восстановительные работы продолжаются, к которым привлечены 3 единицы техники и 12 человек от КП „Славянскводоканал”.

Ситуация находится под контролем Главного управления МЧС в Донецкой области.

 

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