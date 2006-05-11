”Приват” и ”Нафтогаз” поделят между собой больше миллиарда

Сегодня акционеры ОАО "Укрнафта" на своем общем собрании решили направить на выплату дивидендов 1 млрд. 869 млн. 799 тыс. 24,8 грн. из прибыли за 2005 год.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 99% присутствующих акционеров и их представителей.

Остальную часть чистой прибыли за 2005 год в размере 401 тыс. 975,2 грн. акционеры решили направить на развитие предприятия.

Как сообщал УНИАН, чистая прибыль ОАО «Укрнафта» за 2005 год составила 1 млрд. 870 млн. 201 тыс. грн.

ОАО "Укрнафта" - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, на долю которой приходится 75% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.

В 2005 году "Укрнафта" увеличила добычу нефти и газового конденсата на 3,1%, или на 94,9 тыс. тонн, по сравнению с 2004 годом, до 3120,5 тыс. тонн, а также сократила добычу природного газа на 2,3%, или на 78,1 млн. кубометров, по сравнению с 2004 годом, до 3271,9 млн. кубометров.

50%+1 акция "Укрнафты" принадлежат НАК "Нафтогаз Украины", 41% акций контролирует группа "Приват".