Передано в суд дело начальника Скадовского порта

Прокуратура Херсонской области передала в суд уголовное дело в отношении начальника Скадовского морского торгового порта, разоблаченного во взяточничестве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Херсонской области, уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Начальник порта требовал от частного предпринимателя взятку в 500 тыс. грн. за предоставление права выполнять перевозку пассажиров во время морских прогулок и экскурсий.

Обвиняемому избрана мера пресечения – взятие под стражу.

Как сообщал УНИАН, 3 августа 2010 года работники СБУ задержали начальника Садовского морского торгового порта, который требовал взятку. Злоумышленник был задержан в служебном помещении порта во время получения части взятки в сумме 50 тыс. грн.