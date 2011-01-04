«Новогодний подарок» киевлянам отложили еще на две недели

Две станции скоростного трамвая — «Полевую» и «Героев Севастополя» - откроют через две недели, сообщили газете «Сегодня» в «Киевпасстрансе».

Напомним, ранее обещали, что станции, которые не успели отремонтировать к пуску обновленного скоростного, заработают 31 декабря. Но не успели.

Вечером 3 января на платформах уже были установлены каркасы навесов, рабочие укладывали плитку. А вот в переходе на «Полевой» работы еще идут полным ходом: строители только начали отбивать от стен старую плитку и счищают с потолка побелку. Местные жители ропщут: под ногами грязное месиво, пыль стоит столбом, отмечает газета. Правда, сами строители уверяют, что к 15 января переход будет готов.

Как сообщал УНИАН, 16 октября 2010 года в Киеве после реконструкции была открыта первая очередь линии скоростного трамвая «Кольцевая дорога – улица Старовокзальная». Работы по реконструкции были начаты в 2007 году.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на торжественном открытии первой очереди поручил полностью открыть линию скоростного трамвая до 1 марта 2011 года. На сегодняшний день полностью реконструированы пять станций первой очереди из 13-ти.