Россия отодвинула Украину

По итогам первого квартала текущего года, Российская Федерация занимает лидирующую позицию в списке внешнеторговых партнеров Туркменистана. Если в прошлом году наибольший объем внешней торговли Туркменистан имел с Украиной, закупавшей основную долю туркменского природного газа, в 2006 году главным импортером «голубого топлива» из Туркмении стал российский «Газпром».

Об этом сообщили в Национальном институте государственной статистики и информации «Туркменмиллихасабат», передает Turkmenistan.ru.

По данным статистического ведомства, в январе-марте Туркмения осуществляла экспортные поставки в 37 стран мира, в частности, в Россию было экспортировано продукции и товаров на сумму 754,1 млн. долл. США (57,7% общего объема экспорта), в Иран - на 152,4 млн. долл. (11,7%), в Турцию - на 149,7 млн. долл. (11,5%).

В целом экспорт вырос по сравнению с таким же периодом 2005 года на 3,7% и достиг 1 млрд. 306,1 млн. долл. США.

Экспортировал Туркменистан в основном природный газ (61,5% общего объема экспорта), нефтепродукты (17,1%), продукцию текстильной промышленности (5,2%).

За тот же период объем внешних закупок Туркмении увеличился на 14,9%, до 877,1 млн. долл. При этом в структуре импортных поставок республики преобладала продукция производственно-технического назначения (69,6% общего объема импорта) и потребительские товары (30,4%).

Торговыми партнерами Туркменистана по импорту являлись 70 стран мира. Основными импортерами стали Турция, поставившая в республику товаров на сумму 210 млн. долл. (23,9% общего объема импорта), Украина - 96,7 млн. долл. (11%) и Россия - 92 млн. долл. (10,5%).

Внешнеторговый оборот Туркменистана в январе-марте текущего года вырос по сравнению с показателем первого квартала 2005 года на 7,9% - до 2 млрд. 183,2 млн. долл. США, а положительное сальдо составило 429 млн. долл., что за счет увеличения закупок оборудования за рубежом на 13,5% меньше показателя аналогичного периода 2005 года (495,9 млн. долл.).

Как сообщал УНИАН, в конце апреля заместитель председателя правления «Газпрома», президент ОАО "Сибнефть" Александр РЯЗАНОВ по итогам переговоров в Ашхабаде заявил, что в течение ближайших трех лет холдинг будет закупать у Туркменистана до 50 млрд куб. м природного газа ежегодно. Детали соглашения (цены и условия) стороны намерены обсудить до начала мая с.г.

В конце 2005 г. ОАО "Газпром" и Туркмения скорректировали условия поставок туркменского газа в 2006г. Цена туркменского газа в 2006г. определена на уровне 65 долл. за 1 тыс. куб. м. Учитывая, что на данный момент Туркменистан располагает дополнительными объемами газа, условия поставок которого не согласованы, стороны договорились увеличить объем поставок газа Газпрому в 2006 г. до 30 млрд. куб. м, при этом в I квартале 2006г. должно быть поставлено 15 млрд. куб. м газа.