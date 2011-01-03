У двух пенсионерок конфисковано 415 кг красной икры

Прокуратурой Сумской области опротестовано два незаконных решения Ковпаковского районного в городе Сумы суда по административным делам относительно двух жительниц Киева по статье 352 Таможенного кодекса Украины (действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля).

Как сообщил УНИАН прокурор отдела прокуратуры Сумской области Евгений КУЛИЧ, пенсионерки переместили из Российской Федерации через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля 415 кг лососевой икры стоимостью почти 200 тысяч гривен. Товар у них был изъят на таможенном посту «Конотоп» Сумской таможни. По решению суда за совершение такого правонарушения на киевлянок были наложены взыскания в виде штрафа в размере 9 и 10 тысяч гривен, а изъятую икру вернули нарушительницам.

Прокуратура области тщательным образом изучила данные решения и пришла к выводу, что дела рассмотрены судом не объективно, а наложенные на пенсионерок взыскания не соответствуют характеру совершенных правонарушений, лицам нарушительниц и степени их вины. Вне поля зрения судьи осталось то, что в соответствии с законодательством пропуск на территорию Украины сельскохозяйственной продукции, которая подпадает под определение 1-24 групп Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности, в том числе и икры, в любых объемах не разрешается. Судьей не выяснен также и вопрос об имущественном состояния киевлянок, которые фактически незаконно занимаются предпринимательской деятельностью и не имеют возможности сразу приобрести товар на сумму почти 200 тыс. грн.

Как объяснили злоумышленницы, икру они везли для реализации в Киеве и занимаются такой деятельностью длительное время. С учетом отсутствия каких-либо товарно-сопроводительных документов на икру судья должен был выяснить, где нарушительницы приобрели этот товар, на законных ли основаниях и являются ли они его законными владельцами.

Согласно протестам прокурора апелляционный суд области пересмотрел дела, отменил по ним постановления Ковпаковского районного суда и принял новые. Обе женщины признаны виновными в совершении правонарушения, на них наложено взыскание в виде конфискации непосредственного предмета нарушения таможенных правил – 415 кг лососевой икры на уже упомянутую сумму.