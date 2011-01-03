Поджог заштатного офиса ПР ограничился подоконником

Правоохранительные органы Киева возбудили уголовное дело по факту попытки поджога в новогоднюю ночь общественной приемной Партии регионов, которая находится в одном из жилых домов в Печерском районе Киева.

Как сообщили УНИАН в Центре связей с общественностью ГУ МВД Украины в городе Киеве, инцидент произошел в 1:20 в ночь на 1 января.

"Неизвестные кинули бутылку с зажигательной смесью в окно общественной приемной, которая находится на первом этаже в "хрущевке". Это двухкомнатная квартира, в которой, кроме 2 компьютеров и нескольких столов, больше нет никаких ценных вещей. Бутылка разбилась о решетку и зажигательная смесь смогла повредить только подоконник", - рассказали в ЦОС ГУ МВД в г.Киеве.

Кроме того, для предотвращения возможных подобных инцидентов принято решение об усилении патрулирования сотрудниками милиции прилегающих к месту происшествия улиц, в том числе бойцами спецподразделения «Беркут».

Уголовное дело возбуждено по статье 194 (умышленное повреждение чужого имущества).

При этом в главке милиции не исключают, что правонарушителей было несколько, поскольку один их них бросал емкость с зажигательной смесью, а второй фиксировал это в режиме видеозаписи.