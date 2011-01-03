4 автомобиля попали в снежный занос в Тернопольской области
11:37, 03 января 2011Общество
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Спасателям пригодилась автоцистерна
В Тернопольской области спасатели освободили из снежного заноса 4 автомобиля.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, ночью к дежурному МЧС поступило сообщение о том, что на автодороге между городом Хоростков и селом Яблунев Гусятинского района попали в занос 4 легковых автомобиля.
Спасатели с помощью автоцистерны освободили автомобили из снежного заноса, и они смогли продолжить движение.
Всего в автомобилях находились 15 человек.
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