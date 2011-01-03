4 автомобиля попали в снежный занос в Тернопольской области

В Тернопольской области спасатели освободили из снежного заноса 4 автомобиля.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, ночью к дежурному МЧС поступило сообщение о том, что на автодороге между городом Хоростков и селом Яблунев Гусятинского района попали в занос 4 легковых автомобиля.

Спасатели с помощью автоцистерны освободили автомобили из снежного заноса, и они смогли продолжить движение.

Всего в автомобилях находились 15 человек.