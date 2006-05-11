На выходные в Украине будет летняя погода

12 мая по прогнозам синоптиков на территории Украины ожидается переменная облачность. По всей территории страны, кроме западной части, пройдут кратковременные дожди, отдельные грозы, в центральных, южных и Харьковской области местами сильные дожди. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, в западных областях на поверхности почвы, а в Карпатах и в воздухе местами заморозки 0-2°, днем 15-20° тепла.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

13-14 мая переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь 13 мая на Левобережье и в Крыму, а 14 мая днем на крайней западе страны кратковременные дожди, отдельные грозы. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12°, в восточных областях 4-9° тепла; днем 20-25°, 13 мая в восточной половине 17-22°, 14 мая на Правобережье, кроме крайнего запада, 22-27°.

15 мая ночью в западных областях, днем в большинстве областей Украины, 16 мая на Левобережье пройдут кратковременные дожди, отдельные грозы; на остальной территории преимущественно без осадков. Температура ночью 7-12°, 16 мая в западных, северных и большинства центральных областей 3-8° тепла; днем 20-26°, 15 мая в западных и северных областях, а 16 мая в Украине 14-20°.

В г. Киеве и столичной области 12 мая ожидается переменная облачность. Без существенных осадков, лишь днем местами по области небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 6-8° тепла, днем 17-19°, по области ночью 4-9° тепла, днем 15-20°.

13-14 мая - переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго- западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12° тепла; днем 13 мая 20-25°, 14 мая 22-27°.

15-16 мая - преимущественно без осадков, лишь днем 15 мая ожидается кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью 15 мая существенно не изменится, 16 мая 3-8° тепла; днем 15-20°.