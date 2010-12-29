В Украине появился еще один способ отбирать собственность у граждан?

В Украине появился еще один законный способ отобрать собственность у граждан.

Такое мнение в комментарии УНИАН выразил юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека Максим ЩЕРБАТЮК, комментируя принятый Верховной Радой 22 декабря Закон "О внесении изменений в Закон "Об акционерных обществах". (Закон обязал акционеров, владеющих маленьким количеством акций, продавать свои акции крупному акционеру или общей группе акционеров, которые в грусти владеют свыше 95% акций компании).

М.ЩЕРБАТЮК отмечает, что установление такого требования является нарушением законодательства, о котором депутатам неоднократно напоминало и научно-экспертное, и Главное юридическое управление Верховной Рады Украины.

Так, по его словам, заложенная в принятом законе концепция не создает реального механизма защиты прав частного владельца и не обеспечивает соблюдения конституционного принципа нерушимости права частной собственности, предусмотренного Конституцией Украины.

"Согласно Конституции Украины, допускается применение принудительного отчуждения объектов права частной собственности только как исключение по мотивам общественной необходимости, на основании и в порядке, установленных законом, и при условии предварительного и полного возмещения их стоимости. А в нашем случае имеем отождествление корпоративных интересов относительно сосредоточения 100% акций в собственности одного акционера с общественной необходимостью, что является неприемлемым", - считает М.ЩЕРБАТЮК.

По мнению эксперта, предусмотренный порядок отчуждения акции, которые принадлежат другим мелким акционерам, может привести к нарушению:

- закрепленных Конституцией основополагающих принципов относительно защиты государством прав всех субъектов права собственности (статья 13 Конституции);

- права каждого владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью, нерушимости права частной собственности, принудительного отчуждения объектов права частной собственности лишь как исключение по мотивам общественной необходимости (статья 41);

- конституционных гарантий соблюдения прав человека и гражданина, определенных статьей 22 Конституции, согласно которой при принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод.

"На примере этой ситуации можно увидеть, что большой бизнес стремится сосредоточить в своих руках все имущество предприятий, и таким образом, чтобы у мелкого акционера не было возможности защитить свою собственность. Фактически государство, декларируя поддержку среднего класса, осуществляет действия, которые, напротив, ведут к его уничтожению, увеличивая и так достаточно большую бездну между богатыми и бедными, которая есть в Украине", - просуммировал М.ЩЕРБАТЮК.