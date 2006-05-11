Пограничники задержали российское судно
12:15, 11 мая 2006Общество
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Плавсредство конвоируется в морской порт Мариуполя
Тактической группой катеров Морской охраны Донецкого пограничного отряда задержан промышленный проворный бот «Лира», флаг Российской Федерации, порт приписки Таганрог.
Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, пограничники с сотрудниками рыбинспекции задержали судно в акватории Азовского моря, на его борту была выявлена незаконно отловленная рыба: пеленгас, судак, камбала, тарань, а также средства незаконного лова – два донных трала. Сейчас задержанное плавсредство с 5 членами экипажа конвоируется в морской порт Мариуполя.
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