Пограничники задержали российское судно

Тактической группой катеров Морской охраны Донецкого пограничного отряда задержан промышленный проворный бот «Лира», флаг Российской Федерации, порт приписки Таганрог.

Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, пограничники с сотрудниками рыбинспекции задержали судно в акватории Азовского моря, на его борту была выявлена незаконно отловленная рыба: пеленгас, судак, камбала, тарань, а также средства незаконного лова – два донных трала. Сейчас задержанное плавсредство с 5 членами экипажа конвоируется в морской порт Мариуполя.