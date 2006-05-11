В харьковском СИЗО ”не ангелы сидят”

Председатель Государственного департамента по вопросам выполнения наказаний Василий КОЩИНЕЦ утверждает, что массовое членовредительство в СИЗО №27 города Харькова произошло из-за изъятия у них запрещенных предметов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Киеве.

«Это не были вопрос условий содержания, вопрос стоял в том, что были изъяты запрещенные предметы», - сказал он.

Председатель Департамента отметил, что 8 мая руководство СИЗО получило информацию о наличии в одной из камер запрещенных предметов, после чего в этой камере был сделан обыск, в результате которого были выявлены «заточки» и провода от скакалок. После этого, по словам В.КОЩИНЦА, трое осужденных рецидивистов (один имеет 5 судимостей, второй – 3, третий – 2) подстрекнули 18 из 39 осужденных, находившихся в этой камере, к порезу рук с помощью лезвий безопасных бритв.

Председатель Департамента сообщил, что всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Он также сообщил, что сейчас по этому вопросу прокуратурой ведется следствие, есть круг подозреваемых среди сотрудников СИЗО.

Он также отметил, что не снимает ответственности с работников своего департамента, и выразил мнение, что, возможно, не были использованы все средства для избежания такой ситуации.

«С моей точки зрения, наверное, психологически не готовы работники к таким вещам, наверное, можно было бы провести разъяснительную работу», - сказал он.

В.КОЩИНЕЦ также призвал не героизировать осужденных, которые совершили массовое членовредительство, поскольку это может привести к повторению таких случаев в других заведениях отбывания наказаний.

«Надо понять, что там также не ангелы сидят», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 9 мая 13 человек, которые содержатся в Харьковском следственном изоляторе №27, порезали себе вены.

По информации заместителя председателя Харьковской облгосадминистрации Сергея СТОРОЖЕНКО, семь человек, содержащихся в Харьковском СИЗО, недовольны усилением режима содержания в связи с праздниками, и порезали себе вены. Еще шестеро порезали “из солидарности”.

В то же время в пресс-службе прокуратуры Харьковской области сообщили, что в данной акции принимали участие 21 заключенный из 39, которые содержались в одной из камер СИЗО.