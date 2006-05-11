У банка «Надра» украли полмиллиона и охранника

Денежные средства в сумме 636 000 грн. похищены неизвестным из отделения банка «Надра» в Житомире.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента государственной службы охраны МВД.

С заявлением о краже обратился вчера утром в милицию замначальника Подольского межрайонного управления ОАО КБ «Надра» Житомирского регионального управления В. Пономарь. Он сообщил, что около семи часов утра неизвестный путем свободного доступа в помещение кассового зала банка «Надра» похитил деньги.

Как отмечает пресс-служба Департамента госохраны, банк охраняла частная охранная структура, которая ранее установила сигнализацию с нарушением требований нормативных документов НБУ и МВД Украины. В совершении преступления «обоснованно подозревается» охранник фирмы, который находился на дежурстве. Сейчас его разыскивают.

Обком со ссылкой на "Трибуну"