Накануне Рождества милиция проводит работу со священниками

В Украине во время Рождественских богослужений 6-8 января, в которых ожидается участие около 7 млн. человек, обеспечивать порядок будут более 25 тыс. милиционеров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил первый заместитель начальника Департамента общественной безопасности МВД Украины Владимир САЛИМСКИЙ.

По его словам, главная задача милиции во время Рождественских праздников - не допустить каких-либо правонарушений, в том числе и на религиозной почве.

В.САЛИМСКИЙ сообщил, что по всей стране в более чем 14 тыс. культовых сооружениях планируются Рождественские богослужения и, как ожидается, в них примут участие до 7 млн. человек. Наиболее многолюдные богослужения ожидаются во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.

По словам В.САЛИМСКОГО, чтобы не допустить правонарушений и конфликтов на межконфессиональной почве, милиция проводит работу со священниками.

"Мы нацелили участковых, чтобы они провели работу со священниками, чтобы не было конфликтов. Практически во всех церквях побывают наши сотрудники", - сказал он.

В.САЛИМСКИЙ также сообщил о планируемых встречах правоохранителей с главами религиозных общин, на которых их предупредят об ответственности за нарушение действующего законодательства. Кроме того, милиция совместно с представителями МЧС планирует обследовать культовые сооружения на предмет соблюдения правил пожарной безопасности.

В.САЛИМСКИЙ заверил, что милиция сделает все необходимое, чтобы праздник прошел нормально.