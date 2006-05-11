Ехануров готовит сани

Премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ поручил министерствам и председателям облгосадминистраций до конца мая подвести итоги отопительного сезона 2005-2006.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение премьер дал, открывая сегодняшнее заседание правительства.

По словам Ю.ЕХАНУРОВА, правительство в июне должно утвердить меры по обеспечению стабильной работы отопительного комплекса в будущем сезоне. Кроме того, отметил премьер, правительство должно установить практику утверждения таких мер до 1 июля каждого года. «Мы должны на будущее установить практику, что эти вопросы должны решаться до 1 июля каждого года. И давайте сделаем выводы из прошлой зимы», - подытожил глава правительства.