Цена на бензин будет расти

В Украине до конца мая цена на бензин и дизельное топливо возрастет еще на 2-2,5%.

Такой прогноз делает президент НК «Альянс-Украина» Петр МИРОШНИКОВ в интервью газете «Экономические известия».

По его словам, в частности, литр бензина А-95 подорожает на 10-15 копеек.

Он считает, что цены на нефтепродукты будут расти, поскольку растут цены на нефть. «А стоимость нефти - главный фактор, влияющий на ценообразование. Он на 85% определяет стоимость топлива», - сказал П.МИРОШНИКОВ.

Вторым фактором роста цен, отметил он, является сезонное увеличение спроса. Он сказал, что других предпосылок для подорожания не существует, «как и дестабилизирующих факторов в ближайшее время».

Президент НК «Альянс-Украина» на вопрос, не боится ли он попыток правительства регулировать рынок нефтепродуктов, ответил: «Скорее, не ожидаем». По его словам, «рынок сейчас регулируется самостоятельно». Он подчеркнул, что правительство не проводило «ни единого совещания по весенним работам», но, «тем не менее, работы идут». Он убежден, что «нефтепродуктов всем хватает».

П.МИРОШНИКОВ сказал, что «впервые в истории обошлось без вмешательства государства и впервые не было ни одной проблемы».

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