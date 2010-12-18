Налоговая милиция изъяла поддельных носков на 1 млн. грн
12:33, 18 декабря 2010Общество
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Продавались как брендовая продукция
В Тернопольской области разоблачено предприятие, которое занималось подделкой носков известных в Украине производителей.
Как сообщил корреспонденту УНИАН инспектор главного отдела налоговой милиции Тернопольской объединенной государственной налоговой инспекции Андрей ДУТКА, продукцию изготовляли в цехе, действовавшем на территории одного из сел Тернопольского района.
Предприятие осуществляло производство и под собственной торговой маркой, однако во время проверки правоохранители выявили несколько видов носков с этикетками известных брендов.
В целом налоговики изъяли продукции на 1 млн. грн. Проверка продолжается.
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