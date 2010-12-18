Налоговая милиция изъяла поддельных носков на 1 млн. грн

В Тернопольской области разоблачено предприятие, которое занималось подделкой носков известных в Украине производителей.

Как сообщил корреспонденту УНИАН инспектор главного отдела налоговой милиции Тернопольской объединенной государственной налоговой инспекции Андрей ДУТКА, продукцию изготовляли в цехе, действовавшем на территории одного из сел Тернопольского района.

Предприятие осуществляло производство и под собственной торговой маркой, однако во время проверки правоохранители выявили несколько видов носков с этикетками известных брендов.

В целом налоговики изъяли продукции на 1 млн. грн. Проверка продолжается.