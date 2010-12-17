Прокуратура обжаловала освобождение под залог начальника морпорта

Прокуратура Севастополя обжаловала решение суда об освобождении под залог начальника ГП «Севастопольский морской торговый порт», задержанного 27 ноября по подозрению в получении взятки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня вечером на пресс-конференции первый заместитель прокурора города Виктор ГАЛЮК.

По его словам, он не будет «сейчас подвергать сомнению решение судьи, но мы подали апелляционную жалобу, мы не согласны с мерой пресечения». Как сказал В.ГАЛЮК, последнее слово - за апелляционным судом.

Он также отметил, что не вправе раскрывать тайну следствия, но при этом сказал: «Три случая задукоментировано, сейчас идет полная работа для того, чтобы закрепить эти обстоятельства».

По мнению В.ГАЛЮКА, «при подтверждении факта преступления будет решен вопрос прокурором города о направлении уголовного дела в суд для рассмотрения по существу». «Но, - подчеркнул он, - не будем забегать наперед, идет следствие».

Как сообщал УНИАН, 27 ноября в результате обысков в рамках возбужденного днем ранее уголовного дела в отношении начальника ГП «Севастопольский морской торговый порт» - по факту вымогательства взятки в особо крупном размере в сумме 150 тыс. долл. от представителя частного бизнеса - было обнаружено более 20 тыс. долл. Начальник порта получил их в качестве аванса взятки, составлявшего 35 тыс.долл. США.

6 декабря суд в Севастополе отпустил начальника порта под залог в 50 тыс. грн.