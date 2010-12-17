ЕНП заявляет, что перспектива евроинтеграции Украины - под угрозой

Европейская народная партия (ЕНП) заявляет, что недемократическое поведение властей Украины может поставить под угрозу европейское будущее страны.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в заявлении президентства ЕНП, принятом 16 декабря на саммите партии в Брюсселе.

«Мы рассматриваем последние антидемократические события в широком контексте резкого ухудшения политической ситуации и демократических свобод в Украине после избрания Виктора ЯНУКОВИЧА Президентом. Вмешательство государства в деятельность основной оппозиционной партии во время местных выборов, манипуляция и избирательное применение системы уголовного правосудия против политических оппонентов и активистов гражданского общества, запугивание журналистов теперь дополняется прямыми и циничными притеснениями лидера оппозиции и ее ближайших соратников», - написано в документе.

В заявлении партия призвала Президента Украины и украинскую власть изменить свое нынешнее поведение, которое, по мнению лидеров ЕНП, подрывает основные демократические принципы и противоречит задекларированным европейским ценностям.

«К сожалению, вопреки многочисленным декларациям о добрых намерениях, они (власти – УНИАН) не сделали необходимых шагов, чтобы исправить ситуацию после наших предыдущих заявлений от 13 сентября и 19 ноября. Пришло время признать, что продолжение такой антидемократической практики может еще больше подорвать европейские стремления Украины и ее европейскую перспективу», - считают дилеры ЕНП.

Партия также подтвердила свою всецелую поддержку Юлии ТИМОШЕНКО, как лидеру оппозиции и главе ВО «Батьківщина», являющейся сестринской партией ЕНП.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Генеральная прокуратура Украины заявила о возбуждении уголовного дела против Ю.ТИМОШЕНКО по факту нецелевого использования средств, полученных в рамках Киотского протокола. При этом прокуратура решила применить к Ю.ТИМОШЕНКО ограничительные меры в виде подписки о невыезде, которую не удалось получить в связи с тем, что лидер «Батьківщины» пришла на допрос в Генпрокуратуру без адвоката.

В БЮТ заявили, что Ю.ТИМОШЕНКО пытаются привлечь к уголовной ответственности по политическим мотивам.

Справка УНИАН. ЕНП является крупнейшей и самой влиятельной европейской партией правоцентристов, в состав которой входят 73 партии-члены из 39 стран, президент Еврокомиссии, президент Европейского Совета и президент Европарламента, 14 председателей государств-членов ЕС и 6 председателей государств и правительств, которые не являются членами ЕС, 13 членов Еврокомиссии. ЕНП является самой большой группой в Европарламенте.