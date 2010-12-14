Фирташ и КПИ подпишут меморандум о сотрудничестве

Группа компаний Group DF и НТУУ «Киевский политехнический институт», а также Объединенное движение работодателей Украины и Ассоциация технических ВУЗов Украины 15 декабря подпишут меморандумы о сотрудничестве.

В частности, Группа компаний Group DF и НТУУ «Киевский политехнический институт» подпишут меморандум о стратегическом сотрудничестве. В соответствии с документом, Group DF будет содействовать обновлению учебно-научной материальной базы Университета, принимать студентов НТУУ «КПИ» для прохождения производственной практики, а также внедрять научно-технические и инновационные разработки, разработанные совместно с лабораториями Университета.

В мероприятии примут участие глава Совета директоров Group DF Дмитрий Фирташ, руководители предприятий, ректор НТУУ «КПИ» Михаил Згуровский.

Кроме того, будет подписан меморандум между Объединенным движением работодателей Украины и Ассоциацией технических ВУЗов Украины о стратегическом сотрудничестве. Согласно документу, стороны будут содействовать развитию технического образования в Украине, внедрению инноваций для повышения конкурентоспособности экономики Украины.

В мероприятии примут участие Глава работодателей Украины Дмитрий Фирташ, руководители предприятий, президент Ассоциации технических ВУЗов Украины Михаил Згуровский.

Адрес: просп. Победы, 37, корп. 1.

Аккредитация до 19:00 14 декабря по тел. 050 3302232.