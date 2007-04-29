В Комсомольске открыли памятник покровителю города

В Комсомольске Полтавской области открыт памятник духовному покровителю города Святому Николаю.

Как передает корреспондент УНИАН, министр ЖКХ Александр ПОПОВ, открывая памятник вместе с Архиепископом Полтавским и Кременчугским ФИЛИППОМ, заявил, что возведение памятника является свидетельством возрождения духовных традиций.

“Сегодняшние распри в обществе, между людьми должны прекратиться, ведь открытие памятника в городе – это шаг к примирению людей через христианские ценности, через развитие духовности”, - сказал А.ПОПОВ.

Сам памятник представляет собой постамент с фигурой Св. Николая, который в одной руке держит Евангелие, а второй благословляет город и всех приходящих к памятнику. Памятник выполнен из бронзы.

Архитектором памятника является полтавчанин Дмиртий КОРШУНОВ.

Архиепископ Полтавский и Кременчугский Филипп, поблагодарив А.ПОПОВА за помощь в сооружении памятника, вручил ему орден “Равноапостольного князя Владимира”.

Напомним, до назначения министром ЖКХ А.ПОПОВ был мэром Комсомольска.