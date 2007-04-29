Часть матчей Евро-2012 состоится в Одессе?

Одесса не попала в число основных городов, принимающих участников Чемпионата Европы по футболу в 2012 году, по вине прежнего руководства города. Но мы будем стараться исправить ситуацию и убеждены, чтобы некоторые игры Евро-2012 все-таки состоялись в нашем городе.

Такое мнение высказала в интервью УНИАН заместитель городского головы Татьяна ФИДИРКО.

„То, что Одесса попала всего лишь в резерв украинских городов для проведения Чемпионата Европы, - заметила Т.ФИДИРКО, - связано с неучастием города в первом этапе тендера, проходившем еще в 2003-2004 годах. Только на втором этапе – в 2006 году - Одесса приняла активное участие в конкурсе и сделала это очень качественно”.

По мнению международных экспертов, пакет документов, представленных Одессой представителям УЕФА, был подготовлен лучше, чем документы других городов Украины, подытожила вице-мэр.

Как сообщал УНИАН, матчи чемпионата Европы по футболу 2012 года будут проходить в Украине – в Киеве, Львове, Днепропетровске, Донецке, а также в польских городах – Варшаве, Вроцлаве, Гданьске и Познани. Одесса и Харьков определены в качестве вспомогательных украинских городов. Всего в турнире примут участие 16 команд. Оргкомитет под руководством Президента Украины для проведения Евро-2012 начнет работать в Киеве сразу же после майских праздников.