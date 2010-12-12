Фотографу газеты "Известия" сломали ключицу при разгоне митинга

В ходе сегодняшнего митинга на Пушкинской площади в Москве фотографу газеты "Известия" Анатолию Жданову сломали ключицу. Об этом он сам сообщил Ленте.ру.

Инцидент произошел, когда разрешенный московскими властями митинг, участники которого потребовали отставки правительства РФ, заканчивался и участники акции начали расходиться. По словам Жданова, несмотря на то, что митинг носил мирный характер, на выходе собравшихся ждал ОМОН.

"Они начали разбрасывать людей, выхватывать их и задерживать. Я снимал происходящее, и тут меня ударили чем-то тяжелым - я не разглядел, чем именно - в спину, в район плеча. В следующую секунду меня толкнули; я кубарем полетел с полутораметрового парапета", - заявил Жданов. Он предположил, что его задел один из бойцов ОМОНа, ворвавшийся в толпу.

"Я падал и сначала выставил руку, а в последний момент убрал ее чтобы спасти камеру. В итоге я приземлился на плечо и сломал ключицу в двух местах", - рассказал фотограф. Он добавил, что ему потребуется дорогостоящая операция.