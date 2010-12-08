Королевская: стратегическая цель Украины – максимальная интеграция с ЕС

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ избрана почетным советником «Делового Совета ЕС-Украина» (EU-Ukraine Business Council).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.КОРОЛЕВСКОЙ.

Комментируя сегодня в Брюсселе свое избрание почетным советником «Делового Совета ЕС-Украина», Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила: «Стратегическая цель Украины – максимальная интеграция с Европейским Союзом, и над этим должно работать и большинство в парламенте, и оппозиция. Здесь у нас нет противоречий».

Глава комитета Верховной Рады Украины считает, что неформальные контакты между европейскими и украинскими парламентариями помогут активизировать эту работу, ускорить гармонизацию законодательства ЕС и Украины и, в конечном итоге, приблизить уровень жизни в Украине к европейским стандартам.

«Активизация межпарламентских связей, тесное взаимодействие европейских и украинских политиков, бизнесменов и общественных деятелей позволят нам не только успешно завершить переговоры по созданию зоны свободной торговли и ассоциации с ЕС, но и избежать множества ошибок в переговорном процессе», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По словам главы «Делового Совета ЕС-Украина» Джеймса УИЛСОНА, работа Совета сконцентрирована на том, чтобы придать «голос украинскому бизнесу в Брюсселе, открыть двери для торговли и инвестиций», содействовать выработке общей политики в сфере энергетики, оказывать содействие местным органам власти в продвижении городов и регионов Украины в Европу.

«Нам приятно видеть, что и оппозиция, и правящее большинство в Украине не только видят общую цель – приближение европейской перспективы для своей страны, но и готовы работать для ее достижения», - отметил он.

*** «Деловой Совет ЕС-Украина» – это некоммерческая общественная организация, работа которой направлена на развитие деловых связей и торговых отношений между Европейским Союзом и Украиной. Организация была зарегистрирована в 2006 году в Брюсселе, как неприбыльная международная ассоциация. В состав совета входят авторитетные депутаты Европейского парламента и национальных парламентов стран, входящих в ЕС, и Украины, а также известные бизнесмены, политические и общественные деятели.