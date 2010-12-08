К Деснянскому суду пришли 30 студентов с черными повязками

Судебное заседание по делу по обвинению двух сотрудников милиции в служебной халатности и превышении полномочий, следствием чего могла стать смерть в Шевченковском райотделе милиции города Киева студента Игоря Индило, перенесено из-за отсутствия адвоката одного из подсудимых.

Как передает корреспондент УНИАН, в начале первого заседания рассмотрения дела по существу соответствующее ходатайство внес подсудимый Сергей КОВАЛЕНКО, известив суд, что вчера расторг соглашение с прежним адвокатом, а с новым защитником - еще не заключил.

Учитывая такие обстоятельства и мнение сторон-участниц судебного процесса, судья Деснянского районного суда Киева, который слушает дело, Маргарита ВАСИЛЬЕВА приняла решение перенести судебное заседание на 11.00 20 декабря.

Перед началом слушания дела возле здания Деснянского райсуда собралось около 30 студентов с черными повязками на головах, на которых белыми буквами написано: «Требуем справедливого суда». Также они держали в руках портрет И.Индило и одного из подсудимых – Сергея ПРИХОДЬКО.

Как сообщал УНИАН, 26 мая телеканал «1+1» сообщил, что участковый милиционер забрал из одного из общежитий Киева студента И.Индило в отделение милиции Шевченковского района столицы, а на утро родителей попросили забрать тело парня из морга.

28 мая прокуратура Шевченковского района Киева возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий работниками Шевченковского райуправления милиции, в котором погиб И.Индило. Позже дело было передано для расследования в прокуратуру г. Киева.

В октябре в прокуратуре Киева заявили, что смерть студента стала следствием служебной халатности и превышения полномочий со стороны двух работников правоохранительных органов.

Предыдущее рассмотрение дела состоялось 1 декабря. Тогда во время заседания адвокат родителей студента Александр ЗАРУЦКИЙ просил суд вернуть дело на дополнительное расследование, однако суд отказал ему.